Gevechtsvliegtuig neergestort in Russisch flatgebouw: zeker vier doden en vijftien gewonden

Een Russisch legervliegtuig is neergestort in een woonwijk in Jejsk, niet ver van Oekraïne. Dat berichten Russische staatspersagentschappen, op gezag van het Russische ministerie van Defensie. Een woontoren staat in brand. Er is sprake van minstens vier doden en vijftien gewonden maar dat aantal zou nog fors kunnen oplopen. Meer dan 100 gezinnen zijn geëvacueerd.

De reddingsdiensten meldden dat het gebouw van 9 verdiepingen nog in brand staat. De vuurzee strekt zich uit over een oppervlakte van 2.000 vierkante meter, zo bleek uit eerdere informatie van het ministerie van Noodsituaties. Er zouden minstens 17 appartementen in het woongebouw door de brand getroffen.

De gouverneur van de regio Krasnodar, waar Jejsk toe behoort, zei dat ‘alle brandweer- en reddingseenheden van de regio’ zijn ingezet. Jejsk ligt aan de Taganrogbaai en de Zee van Azov, op zowat 60 kilometer in vogelvlucht van de Oekraïense havenstad Marioepol.

De Russische president Vladimir Poetin is op de hoogte gebracht van de crash. Volgens de Russische staatspersagentschappen gaf hij de gouverneur, de minister van Noodsituaties Aleksandr Koerenkov en de minister van Volksgezondheid Michail Moerasjko de opdracht ter plaatse te gaan.

Foto: REUTERS

De Russische overheid heeft meteen een onderzoek bevolen naar de crash. ‘Militaire onderzoekers proberen de omstandigheden en de oorzaken van het incident te weten te komen’, klinkt het. De twee piloten van het toestel zijn volgens het Russische ministerie van Defensie tijdig uit het vliegtuig geraakt dankzij hun schietstoel en hebben de crash overleefd. Ze zijn vlakbij de getroffen woonwijk neergekomen.

Het ministerie van Defensie zegt dat het om een ongeval gaat en dat het niets met de oorlog in Oekraïne te maken heeft.