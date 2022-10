Mario Cipollini veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens mishandelen ex

Voormalig wielrenner Mario Cipollini (55) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar vanwege het mishandelen van zijn ex-vrouw. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa maandag.

De rechter in de rechtbank van Lucca oordeelde dat de oud-topsprinter schuldig is aan het verwonden, bedreigen en stalken van zijn ex-vrouw Sabrina Landucci. Zij klaagde Cipollini in januari 2017 aan. Cipollini werd ook veroordeeld voor bedreigingen aan het adres van de nieuwe partner van zijn ex, Silvio Giusti, een voormalig profvoetballer. Cipollini moet Landucci een schadevergoeding van 80.000 euro betalen, aan Giusti moet hij 5000 euro overmaken.

Cipollini en Landucci trouwden in 1993, ze kregen twee dochters. In 2005 volgde een echtscheiding. Cipollini kroonde zich in 2002 in Heusden-Zolder tot wereldkampioen op de weg. Hij heeft onder meer 42 ritzeges in de Giro, 12 ritzeges in de Tour de France en drie ritzeges in de Vuelta op zijn palmares.

De openbaar aanklager had een celstraf van twee jaar en zes maanden geëist.