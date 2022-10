Heibel in Sint-Truiden, belofte maakt geen schuld

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Kiekeneters

In Sint-Truiden weten ze van wanten. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi verplichtte Veerle Heeren om op te hoepelen. Nadat ze zichzelf wat te snel had laten vaccineren – en haar familie met haar – bleek ze ook flink wat geld te hebben uitgeleend aan haar voorganger Jef Cleeren. Het afgelopen weekend greep de N-VA-top op haar beurt in. Kandidaat-opvolger Jelle Engelbosch blijkt bij de aankoop van een stuk grond deontologisch te creatief te hebben gehandeld. Hij kreeg het dwingende verzoek om zijn politieke activiteiten te staken. Het voormalige parlementslid is ook schepen af.

Pluk de dag!

Che bella giornata! Bellissima!,’ zo walste een opgewekte Open VLD-senator Rik Daems vorige week dinsdag het rode pluche binnen. De voormalige minister heeft de hoogste anciënniteit, dus mocht hij even de Senaat bij de opening van het politieke jaar voorzitten. Het beeld zal pijn hebben gedaan bij Veli Yüksel. De Gentenaar wacht al maanden op het verlossende telefoontje. Drie jaar geleden kreeg hij de plechtige belofte dat hij halfweg de legislatuur het mandaat van gecoöpteerd senator mocht overnemen. Net voor de zomer bevestigde hij nog aan De Standaard deze deal. En de voormalige christendemocraat was er rotsvast van overtuigd dat Open VLD in het najaar haar woord zou houden.

Treiterig? Ik?

‘Gasprijzen blijven zakken naar het niveau van voor de zomer (momenteel 131€/MWh). Laten we hopen dat deze trend zich verderzet’, tweette Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gisteren. Tot daar liep alles goed. Maar hij voegde er treiterig aan toe: ‘Vraag stelt zich hoe federale regering het gat in de begroting nog zal kunnen dichten met overwinstbelasting? Zal de Vlaming de rekening moeten betalen?’ Een bizarre opmerking, aangezien de overwinstbelasting (vanaf 130 euro) slaat op de elektriciteitsproductie, niet die van de gasprijs.

Kiekeneters (2)

De schijnwerper in Sint-Truiden staat nu gericht op Ingrid Kempeneers, alweer CD&V. Er is slechts een probleem. Als schepen van Financiën en Personeel was ze verantwoordelijk voor de ambtenaar die aan Cleeren de lening van 50.000 euro heeft toegekend. De ambtenaar is al preventief geschorst, de politieke hygiëne vraagt dat misschien ook de verantwoordelijke politicus een geste moet doen.

Pluk de dag! (2)

Daems verliest er zijn goed humeur niet bij. ‘Ik heb daar niets meer over gehoord. (grinnikt) Toegegeven, ik heb daar zelf ook niet meer naar gevraagd.’ Hij heeft geen zin om op te stappen. ‘De omstandigheden zijn gewijzigd. Ik was senator in coronatijd. Ik heb toen niets kunnen doen. Bovendien werkt Yüksel tegenwoordig als Oost-Vlaams regioverantwoordelijke.’ Kortom, zo lijkt Daems te suggereren, de partij moet zo’n overloper niet al te veel in de watten leggen.

Treiterig? Ik? (2)

Vooralsnog is de prijs van het stoken op de sociale media niet gestegen. Diependaele is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Hij weet dat de overwinstbelasting rekening houdt met de prijs van de elektriciteit. ‘Ik wijs enkel op de prijzen op de internationale markt.’

Pluk de dag ! (3)

Die terughoudendheid van Daems valt te verklaren. Via zijn zetel in de Senaat – gecoöpteerd of niet – is de Leuvenaar lid van het parlement van de Raad van Europa, hij was er zelfs twee jaar voorzitter. Die Raad vergadert in Straatsburg en Parijs. De Parlementaire Assemblee ziet toe op de verdediging van de mensenrechten. Tegenwoordig is Daems lid van de Commissie van Venetië, die vier keer per jaar in de gelijknamige stad vergadert en adviezen geeft op het vlak van democratie. Zo nemen we che bella giornata maar beter letterlijk als het over Daems zelf gaat.