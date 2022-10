EU zet topfiguren Iraanse zedenpolitie op sanctielijst

Elf Iraniërs en vier ­organisaties belanden op de sanctielijst wegens hun rol in de dood van Mahsa Amini en de ­onderdrukking van de protesten.

Mahsa Amini overleed nadat ze door de zedenpolitie opgepakt en mishandeld was. Daarom zet de EU die beruchte organisatie en twee van haar kopstukken – Mohammad Rostami en Haj Ahmad Mirzaei – op de sanctielijst. Daardoor kunnen zij geen tegoeden meer aanhouden in de EU en krijgen ze een reisverbod opgelegd, terwijl Europese bedrijven geen geld meer beschikbaar mogen maken voor die individuen en hun organisaties. Ook de Iraanse veiligheids­diensten en enkele chefs belanden op de sanctielijst wegens hun rol in de repressie van de protesten. Ook de Iraanse minister van ­Informatie Issa Zarepour ondergaat dat lot, omdat hij verantwoordelijk is voor het platleggen van het internet.

Iraanse woede na video van seksuele intimidatie door politie. Video: GvA

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU namen die beslissing op basis van het bestaande sanctieregime voor mensenrechtenschendingen in Iran. Er staan nu 97 individuen en acht entiteiten op. Het sanctiemechanisme voorziet ook al in een verbod op de export van materieel dat gebruikt kan worden voor repressie of het monitoren van telecommunicatie. Ze eisen ook een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Amini, de beëindiging van de geweld­dadige repressie, de vrijlating van opgepakte betogers en de vrije toegang tot het internet.

Iran bezwoer de EU vorige week nog om geen extra sancties te treffen en maakte impliciet een verband met het kernakkoord uit 2015 dat de EU – voorlopig tevergeefs – probeert te reanimeren via onderhandelingen met Teheran.

De EU sluit volgens Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, extra sancties niet uit als er bewijzen zijn dat Iran drones levert aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Iran overtreedt daarmee volgens Groot-Brittannië en Frankrijk onderdelen van het kernakkoord. Teheran ontkent dat het drones levert.