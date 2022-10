Opbrengsten Grote Prijs Formule 1 nemen spectaculair toe

Voor elke euro die Wallonië uitgeeft aan de Grote Prijs Formule 1 in Francorchamps, is er een return van 9,67 euro, blijkt uit nieuw studiewerk van Deloitte.

De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps is economisch gezien een zegen voor de streek. Dat moet blijken uit een nieuwe doorlichting die Waals minister van Economie Willy Borsus (MR), die Deloitte een nieuwe studie liet uitvoeren naar de economische return. Waar het in 2017, de vorige keer dat Deloitte dit onderzocht, ging om 29,5 miljoen aan economische return, is er nu bijna sprake van een verdubbeling van dat cijfer tot 55,1 miljoen euro. Voor de Waalse regering staat daar een kost tegenover van 5,7 miljoen euro. ‘Elke geïnvesteerde euro levert dus 9,67 euro return op’, zegt Borsus. Het grootste deel daarvan komt via het verblijfstoerisme rechtstreeks Wallonië ten goede. Liefst 41,8 miljoen van het totaal aan return wordt in Wallonië verwezenlijkt.

De volledige studie wordt ondanks aandringen niet vrijgegeven, wat het moeilijk maakt om de nieuwe cijfers precies te interpreteren. De bezoekerscijfers zitten al een paar jaar in de lift. Zelfs na de desastreuze uitgeregende editie van 2021 raakte de GP van deze zomer moeiteloos uitverkocht. Elke dag zakte er 100.000 man af naar het circuit. Dat was in de jaren voordien zelden het geval. Daarvan komt 91 procent uit het buitenland. Die blijven gemiddeld vier tot vijf dagen en geven per dag gemiddeld 182 euro uit. Bij de bezoekers uit Wallonië, waarvan de meesten niet blijven overnachten, ligt dat cijfer een stuk lager. Zij geven gemiddeld 89 euro per dag uit.

Volgens het kabinet-Borsus is de populariteit van de Grote Prijs in Francorchamps in de eerste plaats te danken aan het circuit zelf, dat een favoriet van de piloten zelf is, aan de aantrekkelijkheid van wereldkampioen Max Verstappen en het oranje supportersleger dat hem volgt. Maar ook aan de inspanningen die de organisatie zich getroost heeft om het de bezoekers naar de zin te maken. Met vuurwerk, 35 dj’s, een horeca-upgrade en een waaghals die op een ‘flyboard’ over het circuit zoefde, werd eind augustus alles uit de kast gehaald. Het was toen immers nog niet zeker dat Francorchamps ook op de kalender van 2023 zou staan. Dat is intussen binnen, zo werd vlak voor de start van de race bekendgemaakt.

Race op 30 juli

‘Het circuit van Spa-Francorchamps is een belangrijke hefboom voor de Waalse economie. De investeringen om de Grote Prijs in België te houden waren terecht’, zegt Melchior Wathelet, voorzitter van de Spa Grand Prix. ‘Deze studie bevestigt wat iedereen in de streek al lang weet: dit is een geweldige troef die we verder moeten ontwikkelen.’

De race in Spa-Francorchamps valt in 2023 vroeger in het seizoen. Van het laatste weekend van augustus verhuist de GP naar 30 juli. Eind augustus wordt er geracet in Las Vegas. Ook deze keer gaan de tickets vlot de deur uit. Er zijn er al bijna 185.000 verkocht, voor één, twee en drie dagen.