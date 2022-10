Ook vannacht slapen families en kinderen op straat

De Brusselse daklozenorganisatie Samusocial luidt de noodklok. opnieuw belanden families en kinderen die vandaag zijn aangekomen op straat. ‘Wij kunnen hen niet opvangen. Onze plaatsen zijn op. De overheid moet nu optreden.’

De komende weken dreigt opnieuw een groot geïmproviseerd vluchtelingenkamp te ontstaan in Brussel, zoals dat in het Maximiliaanpark in 2015. ‘Als de overheid niet meteen ingrijpt, ontspoort deze crisis’, zegt Magali Pratte. Ze is verantwoordelijk voor asiel en migratie bij de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial. ‘Vorige week was de situatie al intens voor middenveldorganisaties. De families kregen uiteindelijk plekken, maar onbegeleide minderjarigen sliepen op straat. Vandaag is er ook voor de families geen plek meer te vinden.’

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben 171 mensen vandaag asiel aangevraagd. Volgens Fedasil kregen 31 mensen een plek. De anderen kregen geen opvangplaats – een deel van hen slaapt volgens Samusocial op straat. Van de 46 nieuwe niet-begeleide minderjarigen die aanklopten, kregen er slechts zeven een plek. ‘De andere kinderen krijgen van ons een slaapzak om op straat te slapen’, zegt Mehdi Kessou, van het burgerplatform dat mensen probeert bij te staan. Bij net geen dertig minderjarigen wordt momenteel hun leeftijd gecontroleerd. ‘De overheid roept het middenveld en burgers op deze mensen te helpen, maar wij kunnen niet meer. We hebben er niet de plaats of het personeel voor. De opvangcentra zitten vol’, aldus Pratte. ‘Dit is onverantwoordelijk beleid.’

De daklozenorganisatie zal de ronde blijven doen en asielzoekers die op straat belanden helpen met dekens en warme dranken, maar slaapplekken zijn er niet meer. ‘We hoorden van het kabinet van de staatssecretaris (Nicole de Moor, CD&V, red.) dat deze mensen toch hulp krijgen van humanitaire organisaties, maar een occasionele douche is geen waardige opvang’, zegt Pratte. ‘Voor de heel kwetsbare mensen, zoals heel kleine kinderen en zwangere vrouwen, gaan we kijken wat we nog kunnen doen. Maar slaapplekken hebben we gewoonweg niet meer.’

De nachten worden merkbaar kouder, de winter komt eraan, waarschuwt Samusocial in een persbericht. ‘Wij verwachten concrete en pragmatische maatregelen die deze humanitaire crisis aanpakken. ‘Er moeten nu beslissingen worden genomen door onze regering die, ongeacht haar politieke agenda, het recht en de internationale verdragen inzake de opvang van asielzoekers moet eerbiedigen.’

Samusocial vreest dat de crisis de algemene Brusselse problematiek zal vergroten. ‘Elke dag belanden nieuwe mensen – niet alleen asielzoekers – op straat door een tekort aan opvangplaatsen’, zegt Pratte. ‘Dat de cijfers nu zo snel stijgen baart ons grote zorgen.’