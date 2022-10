Kanye West koopt zijn eigen sociaal netwerk

Rapper Kanye West wordt de nieuwe eigenaar van Parler, een Twitterachtig sociaal medium dat vooral populair is in Amerikaanse conservatieve kringen.

Na Elon Musk koopt ook Kanye West een sociaal netwerk. Volgens een persbericht is er een akkoord tussen Parlement Technologies, de eigenaar van Parler, en Ye, zoals Kanye West nu officieel heet. De overname zou tegen het einde van dit jaar rond zijn. Een verkoopprijs is niet bekendgemaakt.

‘In een wereld waarin conservatieve opinies als controversieel worden beschouwd, moeten wij ons ervan verzekeren dat we het recht hebben om onszelf vrij uit te drukken’, zegt Ye in het persbericht.

Op Instagram en Twitter zijn de accounts van Kanye West sinds vorige week geblokkeerd wegens antisemitische tweets. ‘I’m going death con 3 on Jewish people’, had hij getweet. Ook tijdens een interview met Tucker Carlson op Fox News zou hij antisemitische uitspraken hebben gedaan. Die fragmenten werden niet uitgezonden.

• Kanye West wegens antisemitisme geblokkeerd

Parler positioneert zich als platform voor vrije meningsuiting. De app bestaat sinds 2018, maar kwam vooral onder de aandacht in de zomer van 2020, tijdens een aanslepend conflict tussen Twitter en Donald Trump. Na de verkiezingsnederlaag van Trump in november van dat jaar, kreeg de app een tweede groeispurt. Het werd dé plek waar medestanders van Trump opriepen om het Capitool te bestormen. Om die reden werd de app een tijdlang uit de appstores van Apple en Google gebannen, tot het toenmalige management beloofde om strenger te modereren. Oprichter John Matze moest opstappen.

In september haalde de app nog 16 miljoen dollar aan vers kapitaal op en werd Parlement Technologies als moederbedrijf opgericht. Ceo George Farmer, echtgenoot van de rechtse activiste Candace Owens, werd deze maand op de Modeweek in Parijs in het gezelschap van Kanye West gezien. Daar droeg hij een door Ye ontworpen ‘White lives matter’-shirt. Over de recente uitlatingen van Ye zei Farmer op Fox News: ‘Of wat hij zei kwetsend was voor sommige mensen, valt te bespreken, maar de enige remedie voor verkeerde ideeën is meer ideeën, censuur is nooit goed en daar zijn hij en ik het over eens.’

Intussen heeft Parler heel wat concurrentie als conservatief alternatief voor Twitter: Donald Trump richtte zelf Truth Social op, en Trumps voormalige adviseur Jason Miller startte Gettr. Bovendien heeft Elon Musk aangekondigd dat hij Twitter minder streng wil modereren en dat Trump er weer welkom zou zijn.

Op Parler is vorige week een account aangemaakt op naam van Ye, maar die heeft nog geen berichten gepost. Begin 2022 beweerde Parler zo’n 16 miljoen geregistreerde gebruikers te hebben, maar het aantal regelmatige gebruikers ligt waarschijnlijk veel lager.