Fietsster (76) overleden na aanrijding met vrachtwagen

Een vrouw van 76 liet maandag in de vooravond het leven bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het tragisch ongeval met de fiets gebeurde op de Nieuwe Baan in Sint-Niklaas ter hoogte van Thermen Katara in de richting van Lokeren.

De dame wou met haar fiets de baan oversteken, maar zij had een vrachtwagen uit de richting van Sint-Niklaas niet opgemerkt. De chauffeur deed nog een uitwijkmanoeuvre, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De vrachtwagen belandde in een voortuin naast de weg.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ondernamen nog een poging om de vrouw te reanimeren maar dat heeft niet mogen baten. Door het ongeval is de Nieuwe Baan in beide richtingen afgesloten wat de nodige verkeershinder veroorzaakte in beide richtingen en de naburige omgeving.