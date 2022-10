Polsstokspringer Ben Broeders gaat in zee met atletiekfenomeen Mondo Duplantis

Niet enkel Nafi Thiam breekt na jaren met haar coach. De polsstokspringer Ben Broeders verlaat na veertien jaar zijn trainer. Zijn nieuwe coach: niemand minder dan wereldrecordhouder Mondo Duplantis. ‘Ik wil met een frisse kijk naar Parijs 2024 toewerken.’

‘In november verblijf ik vier weken in de States om mee te trainen met Mondo. Hij zal mijn nieuwe trainer worden. Maar het is niet zo dat ik naar Amerika zal verhuizen.’ Ben Broeders heeft na veertien jaar gebroken met Steven Taelman. De polsstokspringer sprong de vorige seizoen altijd hoger, sloot met 5m85 aan bij de wereldtop, won een Diamond League, maar op de internationale kampioenschappen kwam het er niet uit. ‘Het is mij te doen om met een frisse kijk naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 toe te werken. Kortom, ik wil mij op een andere manier motiveren.’

Broeders en Duplantis waren al een aantal jaar close. Duplantis, de wereldrecordhouder en sinds het afhaken van Usain Bolt dé internationale atletiekvedette, noemt Broeders zijn beste maat op het circuit, en dat is wederzijds. Broeders: ‘Mijn manier van werken zal nu lichtjes anders zijn. Het grootste deel van het jaar blijf ik in Leuven – zonder mijn wekelijkse werking in Gent met Atletiek Vlaanderen te verwaarlozen. Ik heb daarnaast contact met Mondo’s ouders (die hun zoon coachen), die mij onder andere de fysieke voorbereiding van hun zoon doorspelen. En ik doe een beroep op mijn eigen ervaring. Maar ik doe geen afbreuk aan wat ik met Steven realiseerde.’

Mondo Duplantis. Foto: BELGA

Onverwacht

Steven Taelman begeleidde de Belgische recordhouder veertien jaar lang. ‘Voor mij was het toch een grote verrassing, dit had ik niet zien aankomen. Had hij zijn pr niet gevoelig verbeterd? Was zijn techniek niet merkelijk verbeterd? Was het gemiddelde van zijn sprongen niet gestegen?’ Hij moet nu op zoek naar een nieuwe job. Steven Taelman is desondanks niet boos op zijn poulain. ‘Ik blijf zijn beste fan. De communicatie tussen trainer en atleet en omgekeerd was niet meer ideaal. Er zat wat sleur op onze relatie. Nochtans bracht ik meer tijd met hem door dan met mijn vrouw. Misschien wilde hij een shockeffect creëren voor zichzelf. Hadden we meer met elkaar gesproken, dan was het nooit zo ver gekomen.’