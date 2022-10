Podcast | Waarom de dood van één vrouw Iran in brand zet

Bij de protesten tegen het regime zijn in Iran de voorbije maand zeker 144 mensen omgekomen. Het begon met de dood van een jonge vrouw, Mahsa Amini, die haar hoofddoek niet droeg volgens de regels. De woede daarover entte zich op een veel grotere onvrede met het religieuze bewind.





Maar Iran heeft dit soort protesten al vaker meegemaakt en steevast trekt het regime aan het langste eind. Ook dit keer? Of gaat er toch echt iets veranderen voor de Iraniërs?

