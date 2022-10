In het Nederlandse Bergen op Zoom is een bus maandagochtend in botsing gekomen met een trein op een spoorwegovergang. Op de bus zaten geen passagiers, de buschauffeur raakte als bij wonder niet gewond. Ook op de trein vielen geen gewonden.

Het ongeval vond maandagochtend om 9.50 uur plaats. De bus is door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage is volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ‘enorm’. ‘Godzijdank was de bus leeg, op de chauffeur na’, klinkt het in een bericht van de veiligheidsregio.

De omgeving van het ongeval werd afgezet door de politie, het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Zeeland werd tijdelijk stilgelegd. Het is nog niet duidelijk hoe de bus op de spoorwegovergang terechtkwam terwijl er een trein in aantocht was.