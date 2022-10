Parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi mag opgeheven worden

Gewezen Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi verliest normaal gezien woensdag haar parlementaire onschendbaarheid.

Het Antwerpse parket-generaal had het Vlaams Parlement gevraagd om de onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi op te heffen. Als parlementslid is El ­Kaouakibi al twee jaar afwezig ­wegens ziekte, maar ze was wel nog steeds onschendbaar.

De Commissie voor de Vervolgingen adviseert zoals verwacht om haar onschendbaarheid effectief op te heffen. Dat gebeurt overmorgen tijdens een plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. El Kaouakibi zelf kwam niet opdagen, ze verzette zich niet tegen de opheffing van haar onschendbaarheid.

De zaak draait om gesjoemel met subsidies voor de jongerenvereniging Let’s Go Urban, maar welke strafbare feiten El Kaouakibi daarbij volgens het parket heeft gepleegd, was tot nog toe onduidelijk.

