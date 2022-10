Geboeide gevangene ontsnapt uit politiekantoor in Oudenaarde en verschanst zich in woning

In het Oost-Vlaamse Oudenaarde is maandagmiddag een gevangene ontsnapt uit het politiekantoor. Hij kon ontkomen toen agenten hem even uit zijn cel lieten. De man zou zich verschansen in een woning in het centrum, de straat is afgesloten.

Agenten lieten de verdachte maandagmiddag even uit zijn cel in het politiekantoor in de Minderbroedersstraat om een luchtje te scheppen op de binnenplaats. De man, die zondag opgepakt was en in een politiecel wachtte op zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter, slaagde erin te vluchten. Met zijn handboeien nog aan maakte hij zich uit de voeten.

Alle middelen worden ingezet om de man terug te vinden, zei de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester meteen na de ontsnapping. Onder meer de helikopter van de federale politie werd gebruikt in de zoektocht. De man kon intussen gelokaliseerd worden in een woning in de Kattestraat, waar hij zich in verschanst. De straat is afgesloten door de politie.

