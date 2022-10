Bruine Kriekpeer van Klerken is ‘Boom van het Jaar’

De Bruine Kriekpeer van het West-Vlaamse Klerken heeft de wedstrijd ‘Baillet Latour Boom van het Jaar 2022’ gewonnen. De Zomereik van Lanaken (Limburg) en de Moerascipres van Ename (Oost-Vlaanderen) eindigden op de tweede en derde plaats.

‘Boom van het Jaar’ wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL-VL). Die gaat op zoek naar de meest opmerkelijke bomen van België. Hierbij wordt er vooral gekeken naar het verhaal van de boom; de geschiedenis die hij met zich meedraagt en de waarde die hij creëert voor passanten.

De winnaar wordt bepaald door het publiek. Dat gaf de Bruine Kriekpeer 1.565 stemmen. De Zomereik van Lanaken kreeg er 1.159, de Moerascipres van Ename 1.118.

‘Deze prachtige bruine kriekpeer werd in de jaren 1920 aangeplant en behoort zonder twijfel tot het cultureel erfgoed van het dorp Klerken’, zo klinkt het. ‘In 1778 werd de soort voor het eerst gekweekt in de Antwerpse wijk Schoonbroek. Van daaruit verspreidde de boom zich verder door Vlaanderen en kwam hij ook in Klerken terecht.’

‘De bruine kriekpeer heeft bijgedragen tot de identiteit van Klerken. Zo werd in dit West-Vlaamse dorp de Perelaarommegang georganiseerd samen met een kermis, waarop de inwoners van Klerken hun ‘oestpertjes’ verkochten aan de bezoekers. De peren werden ook laupertjes genoemd, een verwijzing naar de naam van de H. Laurentius, de patroonheilige van de kerk van Klerken.’

Bruine kriekpeertjes aan een bruine kriekpeer. Foto: RLM

Behalve de titel ‘Belgische boom van het jaar’ wordt er ook 2.500 euro uitgetrokken voor de verzorging en eventuele herinrichting van de nabije omgeving van de boom. Bovendien zal de Bruine Kriekpeer samen met 15 bomen, elk uit een ander Europees land, meedingen naar de titel ‘Europese boom van het jaar’ in 2023. Het initiatief wordt op Europees niveau georganiseerd door de Environmental Partnership Association in samenwerking met de ‘European Landowners’ Organization’.

De ‘Baillet Latour Boom van het Jaar’ is een wedstrijd die elk jaar op zoek gaat naar de meest opvallende bomen. Dit jaar konden bomen uit alle Vlaamse provincies en Brussel deelnemen, in 2023 maken Waalse bomen opnieuw kans op de titel. Bomen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen elk jaar deelnemen.