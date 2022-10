Nieuwe minister verwijst ‘minibegroting’ van Truss naar de vuilnisbak

De belastinghervorming die de Britse premier Truss samen met de vorige minister van Financiën aankondigde, wordt zo goed als volledig afgevoerd. Dat zegt Jeremy Hunt, de nieuwe minister van Financiën. De voorgestelde maatregelen om de energierekening te beperken zullen ook niet langer dan april overeind blijven, belooft hij.

In een toelichting zei Hunt dat ‘geen enkele overheid de markten kan controleren, maar wel zekerheid kan bieden over de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Zowat alle belastingmaatregelen die drie weken geleden zijn aangekondigd in het veelbesproken ‘groeiplan’ van premier Truss en zijn voorganger Kwasi Kwarteng worden daarom teruggedraaid, zegt hij.

Kwarteng wou fors snoeien in de belastingen, en de weggevallen inkomsten in eerste instantie opvangen door meer te lenen. Later zouden die zich terugverdienen, was het plan. Hunt acht dat echter niet haalbaar. ‘Ik deel de conservatieve opvatting dat mensen meer moeten overhouden van het geld dat ze verdienen. Maar op een moment dat de markten terecht garanties vragen op het vlak van overheidsfinanciën, is het geen goed idee om te lenen om deze belastingverlaging te kunnen betalen’.

Tot de plannen die naar de vuilnisbak gaan, behoren vrijstelling van dividenden, btw-vrij shoppen voor toeristen en aanpassingen aan de accijnzen. De basisbelasting van 20 procent zal overeind blijven. Hunt rekent erop dat dit 32 miljard pond extra per jaar zal opleveren.

Het plan om de energierekening van de Britten te herzien, wordt later herbekeken. Na april moet er een aanpassing komen, die minder kost, maar wel ten goede blijft komen van wie het echt nodig heeft, aldus Hunt. De nieuwe aanpak moet ook energiebesparingen aanmoedigen.

Wat met Truss?

Hunt volgde eind vorige week Kwasi Kwarteng op, die na amper 38 dagen als minister moest opstappen. Hij had zijn lot verbonden aan de door hem aangekondigde belastingverlaging. Omdat sterke twijfels bestonden over de efficiëntie van het plan stond de Britse overheid sterk onder druk op de financiële markten: de pond was sterk gedaald, en de Britse rente gestegen. Kwarteng weigerde echter grote aanpassingen, en moest opstappen.

Het is nog onduidelijk of Truss zelf wel kan aanblijven na de tumultueuze start van haar ambtsperiode. Dat Hunt zo duidelijk afstand nam van haar paradepaardje, verzwakt haar positie nog verder.