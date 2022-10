Havik Wunsch wil rente verhogen tot 3 procent

De voorzitter van de Nationale Bank van België pleitte bij zijn bezoek aan de IMF-top in Washington om de rente tot 3 procent te verhogen. Hij wil dat de rente hoger ligt dan de inflatie en waarschuwt voor energiesteun aan gezinnen.

In de marge van een top van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington, pleitte Pierre Wunsch, voorzitter van de Nationale Bank van België (NBB) voor hogere rentes. Dat deed hij in interviews aan CNBC en Bloomberg. Daar uitte hij zich opnieuw als een ‘havik’; een centrale bankier die vooral voor hogere rentes pleit, in tegenstelling tot de ‘duiven’, die graag de rente laag houden

In beide media pleitte hij voor een kordate aanpak van de inflatie. ‘Daarvoor moet de reële rente positief worden’, wat betekent dat de beleidsrente op een bepaald moment hoger moet liggen dan de inflatie. Daarom moet de ECB de rente dit jaar volgens Wunsch optrekken tot minstens 1,25 procentpunt boven het huidige niveau van 0,75 procent, waardoor de rente dus 2 procent zou bedragen. In de loop van volgend jaar wil hij dat ze stijgt tot 3 procent. ‘De markten verwachten dat we de rente tot 3 procent optrekken. Dat moeten we dan overwegen’, zei hij tegenover Bloomberg. In de tv-studio’s van CNBC was hij nog meer uitgesproken en pleitte hij voor een renteverhoging tot 3 procent. Dat is volgens hem de manier om de inflatie uiteindelijk terug te brengen tot 2 procent.

De uitgesproken voorzitter liet tegenover Bloomberg zijn licht over nog enkele hete monetaire kwesties schijnen. Hij uitte de zorg dat monetaire politiek dreigt tekort te schieten als overheden massaal gezinnen ondersteunen met bijvoorbeeld energiecheques om het koopkrachtverlies te stutten. ‘Finaal dreig je met hogere rentes te maken hebben – want wij centrale bankiers moeten onze job doen – en hogere overheidstekorten’.

Wunsch zei ook dat hij verwacht dat de lonen gedurende enkele jaren met meer dan 5 procent per jaar zullen stijgen. Hij bevestigde ook dat de ECB ervan uitgaat dat we nu in een korte technische recessie zullen belanden. In tegenstelling tot vorige Belgische gouverneurs, die meestal een consensushouding aannamen binnen de ECB, behoort Wunsch uitgesproken tot het havikenkamp. Het financiële agentschap Bloomberg houdt een grafiekje bij waarin het alle leden van het rentecomité (de gouverneurs van ieder land) positioneert op een schaal van duif tot havik. Van de 25 leden wordt Wunsch bij de vijf grootste haviken gerekend, samen met Klaas Knot van de Nederlandse centrale bank.