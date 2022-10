Al meer dan 600 doden door overstromingen in Nigeria

Sinds juni zijn meer dan 600 mensen om het leven gekomen bij overstromingen in Nigeria. Het gaat om de dodelijkste overstromingen in decennia in het West-Afrikaanse land. Volgens een nieuwe balans van de overheden hebben al 1,3 miljoen mensen hun huis moeten verlaten.

Sinds de start van het regenseizoen heeft de hevige regenval een ravage aangericht in vele regio’s van Nigeria. Er heerst intussen vrees voor voedseltekorten en de impact van de inflatie.

‘Jammer genoeg zijn meer dan 603 levens verloren gegaan’, meldt het ministerie van Humanitaire Zaken via Twitter. Dat zijn honderd slachtoffers meer op een week tijd. Ook is er sprake van 2.400 gewonden bij de overstromingen.

Het aantal slachtoffers is ‘astronomisch’ gestegen omdat vele staten in het federale land niet voorbereid zijn op zo’n zware regenval, besluit het ministerie. Meer dan 82.000 huizen zijn vernield. Ook is er sprake van 110.000 hectare vernielde landbouwgrond.

Het regenseizoen ging in juni van start, maar volgens het nationale agentschap voor rampenbestrijding eisen de overstromingen sinds augustus een zware menselijke tol. Bij een ongeval met een schip in de zuidoostelijke staat Anambra kwamen vorige week 76 mensen om het leven. Het schip kapseisde op de Niger door de overstromingen in de regio.

De komende weken wordt nog veel neerslag verwacht in Nigeria.

Lokoja, Nigeria. Foto: reuters

Lokoja, Nigeria. Foto: reuters