Zestien miljoen ‘bibbergeld’ voor cultuurhuizen

Minister Jambon heeft zestien miljoen euro opzij staan voor cultuurhuizen die door de energiecrisis in moeilijkheden komen. De oefening voor de verdeling is nog bezig.

Cultuurhuizen zetten hun verwarming lager of gaan zelfs over tot tijdelijke sluiting. De piekende energiekosten wegen zwaar door op de budgetten. Die staan verder ook nog eens onder druk door de hoge inflatie en de loonindexeringen.

Bij de begrotingsbesprekingen zette de Vlaamse Regering 200 miljoen euro opzij om de ergste klappen in de energiekosten op te vangen. Dat was een totaalpakket, bestemd voor alle organisaties die met de overheid gelieerd zijn. Daar maken onder andere onderwijs, welzijn en cultuur deel van uit.

Nu blijkt dat van dat pakket 16 miljoen euro ‘bibbergeld’ voorbestemd is voor cultuurhuizen. Het gaat over organisaties die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid. Met dat bedrag wil de overheid ‘spaarzaam en gericht’ omgaan. Borg staan voor alle verhoogde energiefacturen is ondenkbaar. De overheid wil ‘chirurgisch precies’ werken om te verhinderen dat organisaties omver vallen.

Hoe het geld zal besteed worden, is nog niet duidelijk. De oefening is bezig en zal allicht nog een paar weken tijd in beslag nemen. ‘We erkennen dat de energiekosten grote gevolgen kunnen hebben voor cultuurhuizen’, zegt de woordvoerder van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ‘Het is nu zaak om te kijken waar zich de grootste noden voordoen. Welke cultuurhuizen zijn het meest energie-afhankelijk?’

De Franse Gemeenschap heeft een gelijkaardig initiatief genomen. Minister van cultuur Bénédicte Linard (Écolo) zegt in La Libre Belgique dat er 20 miljoen opzij staat voor de cultuurhuizen. Zes miljoen is bestemd voor de loonindexeringen. De overige veertien miljoen euro gaan in een noodfonds voor cultuurhuizen die kunnen aantonen dat hun werking in gevaar komt.