Acht doden in gevangenis Teheran

Bij de brand zaterdagavond in de Evin-gevangenis in Teheran zijn acht gedetineerden om het leven gekomen, melden de Iraanse autoriteiten. Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent die er gevangen zit, is ongedeerd.

In een vorige balans was sprake van vier dodelijke slachtoffers. Er waren ook 61 gewonden, van wie vier zwaargewond. ‘Vier gewonden zijn overleden in het ziekenhuis, wat de balans op acht doden brengt’, zegt Mizan Online, de website van justitie in Iran. Alle dodelijke slachtoffers waren veroordeeld voor diefstal, klinkt het.

Het vuur brak zaterdag uit, volgens het Iraanse regime na muiterij in de gevangenis. Dat kon echter niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Ooggetuigen maakten melding van meerdere explosies.

Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent die gevangen zit in de Evin-gevangenis in Teheran, is ongedeerd. Dat vernam het persagentschap Belga via familievriend en collega Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel). Djalali werd door een Iraanse rechter ter dood veroordeeld.

‘Djalali zou in Evin zijn en is ongedeerd’, zegt Van Berlaer. ‘Zijn echtgenote Vida Meh bevestigt dat. Zij kreeg de info via een ander kanaal.’ De VUB-gastdocent mag zelf niet met zijn familie bellen vanuit de gevangenis, maar de info sijpelt door via andere gevangenen die hun familie wel mogen bellen.

Het is niet bekend in welke gevangenis in Iran de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele vastgehouden wordt.