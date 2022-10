Chaos op luchthaven Charleroi

Door een staking bij het veiligheidspersoneel is het verkeer rond de luchthaven van Charleroi maandagochtend verzand in grote chaos. Dat meldt de RTBF.

De luchthaven van Charleroi (BSCA) is niet toegankelijk door een actie van het veiligheidspersoneel. Dat melden de ordediensten. Het personeel van het bedrijf Security Master, dat de veiligheid verzekert in de luchthaven, bezet de rondpunten richting de site.

Het vakbondsfront had een stakingsaanzegging ingediend vanwege de onvrede van het personeel van Security Master. Die houdt verband met de beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op het vlak van opleiding en vergoeding.

Maandagochtend kon geen enkel voertuig de site van de luchthaven oprijden, waarschuwen de ordediensten. Ze roepen op om de site zoveel mogelijk te vermijden.

‘De vakbonden van onze onderaannemer BSCA Security blokkeren de veiligheidscontroles. De gijzeling van onze passagiers en het personeel van BSCA door deze actie is simpelweg schandalig’, reageert de communicatiedienst van de luchthaven.

Er werd geen enkele vlucht geannuleerd maar er werd wel gewaarschuwd voor uren vertraging voor elke vlucht.