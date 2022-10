Opnieuw explosies in Kiev

De Russische bombardementen op Oekraïense steden blijven aanhouden. Vanochtend vonden alweer twee explosies plaats. Bij de ontploffingen van vorige week vielen negentien doden.

Een week nadat Rusland tal van Oekraïense steden bestookte als vergelding voor de aanslag op de Krimbrug en de terreinwinst van Oekraïne in de oorlog, werd Kiev vanochtend alweer opgeschrikt door enkele explosies.

De explosies kwamen er nadat het luchtalarm had geklonken. Dat gebeurde ongeveer tien minuten vooraleer de ontploffingen werden genoteerd, meldt de New York Times. De krant vergelijkt de geluiden met die van een grasmaaier, en vermoedt daarom dat ze het gevolg zijn van de inzet van drones.

Er is een rookkolom te zien in het centrum van Kiev, niet ver van waar de inslagen vorige week plaatshadden. Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev bevestigde dat er een inslag en had plaatsgevonden en riep de burgers op om in de schuilplaatsen te blijven.