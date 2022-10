Regen spelbreker op zeer zachte herfstdag

Deze ochtend zijn er nog enkele tijdelijke opklaringen mogelijk. Een groot deel van de dag wordt het echter zwaarbewolkt met regen of buien. De neerslag valt eerst over de noordwestelijke landshelft.

In de loop van maandagnamiddag bereikt de regen ook de streken ten zuiden van Samber en Maas. Enkele donderslagen zijn niet uitgesloten. Het is zeer zacht met maxima van 17 tot 19 graden in de Ardennen en van 19 tot 21 graden elders, aldus het KMI.

‘s Nacht beïnvloedt een vrij actieve regenzone het centrum en het zuidoostelijk deel van het land. Een donderslag is niet onmogelijk. Neerslag of mistbanken kunnen het zicht belemmeren. De minima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Dinsdag start met vrij veel nevel, mist en lage wolken. Er kan nog wat lichte neerslag vallen in de Ardennen. In de loop van de dag volgen brede opklaringen in vele streken, maar in de Ardennen blijft het meer bewolkt. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en tussen 16 en 18 graden elders.

Ook woensdag is het meestal zonnig, met temperaturen van 12 tot 17 graden. Donderdag regen vanaf het westen, maar aanhoudend zacht. Vrijdag wordt wisselvallig bij maxima van 15 tot 20 graden.