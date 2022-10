Na twee wereldtitels op rij pakt Emma Plasschaert nu brons op WK zeilen

Na twee wereldtitels op rij staat Emma Plasschaert in de Ilca 6-klasse opnieuw op het WK-podium, met brons.

De Texaanse baai van Galveston, in de buurt van Houston, was onvoorspelbaar. Een onstabiele wind wegens een onweer leidde de voorbije dagen tot behoorlijk wat herstarts of gedobber op het water omdat de wind niet voldoende opstak om te kunnen varen. Op de slotdag lag het dicht bij elkaar voor de medailles, al lag de Deense Anne-Marie Rindom in polepositie voor het goud. Na de eerste van twee slotregatta’s verzekerde de regerend olympische kampioene zich ook van de we-reldtitel.

Plasschaert eindigde als derde van de 85 deelneemsters. De laatste jaren is bezig aan een indrukwekkend parcours. In 2018 veroverde ze allereerste Belgische een wereldtitel, in het Deense Aarhus. In Oman vorig jaar kroonde ze zich opnieuw tot beste ter wereld.

Nu eindigt ze dus derde, nadat ze al een reeks prima wedstrijden achter de rug heeft in onder meer Palma, Hyères en Almere. En nadat ze kreeg af te rekenen met corona in april. De naweeën beperkten zich niet tot wat gesnotter. Ze had maandenlang last van concentratiestoornissen, of een verhoogde hartslag bij inspanningen.

Eline Verstraelen, wereldkampioene bij de -21-jarigen, eindigt als 36ste.