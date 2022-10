Steeds meer kinderen komen met een lege brooddoos naar school. Lokale overheden, non-profitorganisaties en scholen proberen zelf de honger van hun leerlingen te stillen. De Standaard ging kijken in ’t Speelscholeke in Deurne, waar een maaltijd meer dan een maaltijd is.

Aan het einde van een doodlopend steegje in het Antwerpse district Deurne ligt de speelplaats van basisschool ’t Speelscholeke. Het is even voor twaalf, de geur van groentebouillon hangt in de lucht. ...