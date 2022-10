Verschroeiende start met drie goals in negen minuten levert Standard overwinning op tegen onmachtig Antwerp

Antwerp is leider af na een dramatische prestatie tegen Standard. Na nog geen tien minuten stond het al 3-0 na kinderlijk verdedigen, Antwerp kon nadien nooit echt een vuist maken. Dit is een (non-)prestatie die om een uitleg vraagt.

Mark van Bommel had er elf kunnen vervangen, het had nog niets uitgemaakt: zo ondermaats was het. Antwerp was collectief niet op de afspraak. Het tactische plan was niet het juiste – anders moet je na een dik kwartier al niet van systeem veranderen. De duelkracht ontbrak, net als de kwaliteit aan de bal. De wisselspelers boden amper een meerwaarde. Antwerp was nergens aan de boorden van de Maas, en dat is heel bizar als je ziet hoe veel métier er tussen de lijnen stond.

Zelfs mannen als Yusuf, Gerkens en Alderweireld, normaal toch spelers die zelden of nooit door de ondergrens zakken, konden de kar niet trekken. Logisch, want ze waren zelf niet goed genoeg. Alderweireld, die wel beterde naarmate de minuten wegtikten, kreeg de defensie niet op orde, Yusuf en Gerkens waren overal te laat. Van Bommel wilde Sclessin stil krijgen. Wel, na nog geen tien minuten was het stadion al drie keer ontploft. Drie mooie goals, drie keer slecht verdedigd. Zo een apathie zijn we van Antwerp niet gewend.

Antwerp begon met Frey en Janssen, de Nederlander speelde als een soort rechtsbuiten. Na zeventien minuten en bij 3-0 achter gooide Van Bommel om naar een 3-5-2, Vines was het kind van de rekening. Het bracht geen zoden aan de dijk.

Rouches met smoel

Standard was gretiger en snediger, bij Antwerp oogde het allemaal lamlendig. We gaan niet beweren dat Antwerp geen inzet toonde – want dat was niet zo -, maar het leek wel alsof de bezoekers zaterdagnacht tot 3 uur in een discotheek hadden gezeten. Er was geen fut, maar zoals gezegd was het ook technisch te weinig. Controles werden gemist, passes gingen verloren, kansjes de nek omgewrongen. Zo kun je niet weer in de match komen, zelfs niet met een ‘betere’ tweede helft.

Ronny Deila heeft het vuur weer in Standard gekregen. De Rouches hebben opnieuw ‘smoel’. En een paar goeie spelers: Canak charmeerde voorin, hij bracht de verdediging meermaals in de problemen. Maar ook Bokadi en Raskin waren prima.

Antwerp moet zich de vraag stellen hoe dit is kunnen gebeuren. In de 21ste eeuw is het in België nog niet voorgevallen dat een team zo snel 3-0 in het krijt stond. Antwerp freewheelde voorlopig door de competitie, en dal dat goeie is niet ineens verdwenen, maar prestaties als deze mogen zich niet herhalen, anders zal het snel gedaan zijn met die goeie vibe. De koppositie is Antwerp in elk geval kwijt: Genk staat nu eerste. Volgend weekend wacht een interessant onderling duel.

Antwerp-coach Mark van Bommel stond erbij en keek ernaar. Foto: Isosport

STANDARD: Bodart, Dussenne, Bokadi, Cimirot, Fossey (77’ Dewaele), W. Balikwisha, Raskin, Alzate (85’ Melegoni), Donnum (70’ Laursen), Canak (70’ Davida), Dragus (77’ Perica)

ANTWERP: Butez, Bataille (46’ Stengs), Alderweireld, Pacho, Vines (17’ De Laet), Yusuf, Gerkens, Ekkelenkamp (46’ Nainggolan), Muja (68’ Scott), Frey (60’ M. Balikwisha), Janssen

DOELPUNTEN: 2’ Balikwisha (1-0), 4’ Dragus (2-0), 9’ Canak (3-0)

GELE KAARTEN: Janssen, Stengs, De Laet, Dussenne, Davida

RODE KAARTEN: geen

SCHEIDSRECHTER: Lothar D’Hondt