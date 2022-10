Paddington-beertjes als eerbetoon voor de Queen worden aan goed doel geschonken

De meer dan duizend Paddington-beertjes die aan de poort van Buckingham Palace zijn achtergelaten na de dood van de Britse Queen Elizabeth zullen aan het goede doel geschonken worden. Dat laat het paleis weten.

Na het overlijden van Queen Elizabeth II lieten mensen massaal veel bloemen en steunbetuigingen achter aan de poorten van Buckingham Palace en Windsor Castle. Maar aan de poorten werden ook tal van knuffelberen gevonden. Voornamelijk van het beertje Paddington.

De Queen werd aan het geliefde beertje gelinkt nadat ze samen een video opnamen voor het jubileum van de koningin. In de video is te zien hoe het geliefde beertje op de thee komt bij de koningin. En het lijkt daarbij niet zo goed gesteld met de tafelmanieren van Paddington. De thee drinkt hij rechtstreeks uit de kan, die hij vervolgens bijna op de grond laat vallen. De Queen lijkt het allemaal niet zo erg te vinden en besluit zelfs aan beertje Paddington te tonen wat ze al die jaren in haar iconische handtas meedraagt: een boterham met jam.

Alle knuffelbeertjes kregen een grondige, professionele schoonmaakbeurt en zullen nu geschonken worden aan Barnardos, een liefdadigheidsinstelling voor kinderen. Volgens het paleis was het niet gemakkelijk alle beren te verzamelen omdat het weer tijdens de dagen van rouw niet goed was. De teddyberen werden met de hulp van bijna 200 vrijwilligers verzameld en worden ‘goed verzorgd.’