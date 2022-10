Titelverdedigster Lotte Kopecky wordt vierde in puntenkoers, Britse Evans pakt goud

Lotte Kopecky heeft op de slotdag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines net geen derde medaille kunnen pakken. Als titelverdedigster werd ze zondag vierde in de puntenkoers.

Na 100 ronden (25 km) en tien sprints totaliseerde Kopecky 50 punten. Het goud was voor de Britse Neah Evans met 60 punten. Zij haalde het voor de Deense Julie Leth (53 punten) en de Amerikaanse Jennifer Valente (51 punten).

Eerder deze week schitterde Kopecky met wereldtitels in de afvallingskoers (donderdag) en de ploegkoers (zaterdag, aan de zijde van Shari Bossuyt).

Tijdens de eerste sprint snelde Evans naar de eerste vijf punten. Kopecky pakte daar 1 punt. De Britse bleef de punten verder sprokkelen en had na drie sprints al 11 punten bijeen geraapt. Evans, Leth, de Italiaanse Silvia Zanardi, de Nederlandse Daniek Hengeveld en de Mexicaanse Yareli Acevedo Mendoza trokken in de aanval. Wat later reageerde Kopecky met Valente in haar wiel. Allen slaagden erin een bonusronde te pakken.

Met nog 23 ronden te rijden, versnelde Hengeveld opnieuw. Leth trok mee. Kopecky probeerde de kloof te dichten samen met Zanardi en Valente. Leth liet daarop Hengeveld in de steek en pakte de bonusronde. Op 10 ronden van het einde had Leth zo 53 punten bijeen gesprokkeld, Evans volgde als tweede met 36 punten, Valente had 31 punten, Kopecky 30 punten.

Met nog vier ronden voor de boeg versnelde Lotte Kopecky opnieuw op jacht naar een nieuwe bonusronde maar die uitval kwam te laat. Evans had die wel al gepakt. De regenboogtrui ging zo naar Neah Evans, Lotte Kopecky viel net naast het podium.

Degrendele uitgeschakeld in keirin

Nicky Degrendele is zondag uitgeschakeld tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in de keirin. De 26-jarige West-Vlaamse werd in haar reeks derde na de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Spaanse Helena Casas Roige. Enkel voor de eerste twee was er een plaatsje weggelegd voor de volgende ronde. Tijdens de herkansingen botste Degrendele opnieuw op twee te sterke oponenten. De Mexikaanse Lus Daniela Gaxiola Gonzalez en de Canadese Jackie Boyle mogen wel door naar de volgende ronde.