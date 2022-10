Ook wie collectieve teller heeft, heeft recht op energiekorting

Ook mensen met een collectieve verwarming op gas hebben recht op de energiepremie van (hoogstwaarschijnlijk) 196 euro per maand die wordt toegekend in de wintermaanden, dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verduidelijkt in De zevende dag.

Mensen in appartementsgebouwen of andere collectieve wooneenheden met een gemeenschappelijke teller vielen uit de boot bij de toekenning van de energiecompensatie voor wie verwarmt op gas. Minister Van der Straeten erkent dat dit niet had mogen gebeuren, en benadrukt dat zij ook recht hebben op de compensatie voorzien voor de vijf wintermaanden.

‘Eerst en vooral wil ik me bij alle gezinnen met collectieve verwarming op gas verontschuldigen’, aldus minister Van der Straeten in De zevende dag. ‘Dat waren situaties die bij ons niet op de radar stonden. In principe is het zo dat elke wooneenheid een aparte teller moet hebben, maar blijkt dat dat in de feiten niet zo is.’

‘We hebben gewerkt aan die oplossing, dat wil zeggen, dat ook zij die vijf maanden winterkorting zullen krijgen - het basispakket energie voor november, december, januari, februari en maart’, benadrukt minister Van der Straeten. ‘Alleen kunnen we dat niet automatisch doen, dat zal dat moeten gebeuren via een aanvraag via een website. We zullen daar veel publiciteit rond maken zodat dat voor iedereen duidelijk is hoe dat kan gebeuren.’

Voor iedereen die een individuele teller heeft, gebeurt de toekenning van de korting in principe automatisch, al kunnen er altijd fouten gebeuren, erkent de minister. Ze verwijst naar de gezinnen waar de toekenningen van de verwarmingspremie van 100 euro die eerder dit jaar werd toegekend, niet automatisch is gebeurd.

‘Ik zou iedereen met aandrang willen zeggen, kijk op uw factuur of het erop staat. Als het er niet opstaat, kan je het altijd zelf nog aanvragen. Voor de verwamingspremie hebben we de termijn nu ook twee weken verlengd om iedereen de kans te geven om die premie aan te vragen. We hebben de capaciteit op de website verhoogd om ervoor te zorgen dat iedereen ze effectief kan krijgen’, klinkt het nog.