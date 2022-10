Koen Naert wint halve marathon van Brugge

Koen Naert heeft zondag de halve marathon van Brugge gewonnen. De voormalige Europese marathonkampioene haalde het in een bescheiden 1u06:33.

Een belangrijk doel was de wedstrijd in Brugge niet voor Naert, die in augustus achtste werd op het EK in München. Hij wilde zich als West-Vlaming vooral nog eens aan zijn thuispubliek tonen en bleef ruim boven zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 1u01:38 staat. Naert haalde het zondag voor Mathieu Van Overeem (1u07:49) en Jill De Brouwer (1u10:26).

Bij de vrouwen haalde de Britse Naomi Taschimowitz het in 1u17:56. Elise Vancolen (1u23:15) en Marie Cerckel (1u23:50) mochten mee het podium op.