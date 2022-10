Titelverdedigster Emma Plasschaert moet leiding uit handen geven

Emma Plasschaert begint als tweede aan de slotdag van het WK zeilen in de ILCA 6-categorie (ex-Laser Radial) in het Amerikaanse Kemah.

De titelverdedigster eindigde in de drie zaterdag afgewerkte finaleraces als zesde, twaalfde en veertiende. Met 55 punten heeft ze een ruime achterstand op de Deense Anne-Marie Rindom, die haar eerste plaats afsnoepte. Rindom won zaterdag twee regatta’s en werd een keer zevende. Zij totaliseert 36 punten.

De strijd om de medailles belooft nog spannend te worden want de Hongaarse Maria Erdi (derde) en de Zwitserse Maud Jayet (vierde) hebben amper een punt meer dan Plasschaert. Ook de Poolse Agata Barwinska, vijfde met 60 punten, mag nog hopen op eremetaal.

Eline Verstraelen zakte zaterdag van de 40e naar de 42e plaats met 220 punten. De wereldkampioene bij de beloften werd op de voorlaatste wedstrijddag 39e, 40e en 42e (een resultaat dat niet meetelt).

De 28-jarige Plasschaert verdedigt in Texas haar wereldtitel van vorig jaar in het Omaanse Al-Mussanah. De Oostendse werd een eerste keer wereldkampioene in 2018 in het Deense Aarhus. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Japan werd ze vierde.