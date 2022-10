Eerst droog, later op de dag toenemende kans op neerslag

In vele streken verwacht het KMI zondag lange tijd droog weer, met soms enkele opklaringen. Vanochtend is het aan zee wisselend bewolkt met kans op een bui. Over het zuidoosten is het vaak zwaarbewolkt met soms wat regen of motregen.

Op het einde van de namiddag neemt ook in het centrum en later in het noorden de bewolking toe met een toenemende kans op regen. De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en schommelen rond 17 à 18 graden elders.

Vanavond wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen. Zondagnacht verschijnen er brede opklaringen met hoge wolkensluiers vanaf het zuiden. Op het einde van de nacht kan er vanaf de Franse grens een bui vallen. Het wordt zeer zacht met minima van 11 tot 14 graden in de Ardennen en van 15 tot 17 graden elders.

Maandag vanaf het westen regen en eventueel enkele lokale donderslagen. Het wordt daarbij zeer zacht met maxima van 17 graden in het westen tot lokaal 21 of 22 graden in het oosten. Dinsdag begint eerst nog regenachtig over de zuidoostelijke landshelft, maar nadien volgen brede opklaringen bij maxima van 15 tot 18 graden.

Woensdag zon en hoge wolkenvelden bij maxima tussen 12 en 16 graden. Het blijft daarbij droog.