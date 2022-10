Een Anderlecht-fan is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht weken vanwege het aanvallen van een reddingswerker na de Conference League-wedstrijd van donderdag tussen het Engelse West Ham United en paars-wit in Londen. De supporter verscheen zaterdag voor een plaatselijke rechtbank, zo meldt BBC.

In totaal werden drie Anderlecht-fans veroordeeld. Een supporter kreeg een boete van 120 pond (ongeveer 138 euro) voor het betreden van het veld, een andere moet een boete van 200 pond (ongeveer 230 euro) betalen vanwege intimidatie op grond van ras en/of religie. Bij het London Stadium werden in totaal 13 supporters gearresteerd.

Op videobeelden is te zien hoe supporters van Anderlecht met stoeltjes gooiden naar de aanhang van West Ham. Er werd ook een vuurpijl gegooid. Twee agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis, een voor een vermoedelijk gebroken pols en een andere voor een hoofdkwetsuur.

‘Het aanvallen van reddingswerkers zal niet getolereerd worden’, klinkt het zaterdag in een statement van de Metropolitan Police.

Anderlecht reageerde eerder via zijn woordvoerder Mathias Declercq, die de feiten veroordeelde en beloofde de supporters aan te spreken. ‘Wij aanvaarden dit gedrag niet, niet in ons eigen stadion en niet op verplaatsing. We zullen de supporters hierover aanspreken en ook met Uefa zullen we dit bespreken. We willen ons bij West Ham verontschuldigen voor dit gedrag.’

Anderlecht verloor het duel bij West Ham met 2-1 en staat met 4 op 12 derde in groep B. West Ham leidt met het maximum van de punten voor het Deense Silkeborg (6 punten), dat met 0-5 won bij het Roemeense FCSB, de rode lantaarn.