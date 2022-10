Zware brand in Iraanse gevangenis waar Belg en VUB-gastprofessor worden vastgehouden is onder controle

Bij een brand in de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn acht personen gewond geraakt. In de gevangenis worden politiek gevangenen opgesloten, onder hen ook de Belgische ngo-medeweker Olivier Vandecasteele en VUB-professor Ahmadreza Djalali.

Er woedde zaterdagavond een grote brand in de gevangenis. Duizenden videobeelden doen intussen de ronde op de sociale media over chaos rond de gevangenis. Volgens mediaberichten zakken ongeruste familieleden van gedetineerden af naar de gevangenis. Er waren in de buurt ook geweerschoten te horen.

De situatie zou nu onder controle zijn en de rust in de gevangenis is teruggekeerd, aldus het officiële Iraanse persbureau Irna. Bij de brand zouden acht personen gewonden zijn geraakt.

De brand ontstond na rellen, die volgens Irna werden veroorzaakt door ‘een groep gedetineerden van een afdeling waar criminelen en hooligans opgesloten zijn’. De openbaar aanklager van Teheran stelde dat het tumult in de gevangenis niets te maken heeft met het aanhoudende protest tegen het Iraanse regime. De plek van de rellen is gescheiden van het deel van de gevangenis waar gedetineerden in de cel zitten wegens veiligheidsaanklachten.

Het is niet mogelijk de informatie over de brand en rellen onafhankelijk te verifiëren.

#Iran: riot police are speeding down the streets around the Evin prison in #Tehran. pic.twitter.com/qZU4dDsxRr — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 15, 2022

In Iran is het al weken onrustig sinds de dood van de 22-jarige Koerdische Iraanse Mahsa Amini. Ze stierf volgens de politie aan een onderliggende gezondheidstoestand, maar haar familie zegt dat ze stierf nadat ze was geslagen door de zedenpolitie.

In de gevangenis van Evin zit ook de Belg Olivier Vandecasteele opgesloten. Net als de Iraans-Zweedse arts en academicus Ahmadreza Djalali, die gastdocent was aan de Brusselse VUB. Hij zit al sinds 2016 vast in die gevangenis, waaronder enkele periodes in eenzame opsluiting.

De Teheraanse gevangenis heeft internationaal een slechte reputatie. In 2018 zetten de Verenigde Staten de Evin-gevangenis op een zwarte lijst wegens ‘serieuze mensenrechten­schendingen’. In een rapport beschreef de Human Rights Watch hoe gevangenen in Evin te maken krijgen met dreigementen over marteling en langdurige opsluiting, soms meerdere keren per dag vijf tot zes uur ondervraagd worden, en de toegang tot medische zorgen en familiebezoeken wordt ontzegd.