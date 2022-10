Racing Genk overleeftmet tien man en pakt zege en voorlopige leidersplaats bij OH Leuven

Pompen of verzuipen was het, maar Racing Genk hield het hoofd boven water. Ondanks een hele helft met een man minder, na een domme rode kaart voor Cuesta, konden de Limburgers hun 0-1 voorsprong van voor de rust vasthouden bij OH Leuven. Genk springt voorlopig naar de leidersplaats ten koste van Antwerp, dat zondag nog in actie komt.

De start was voor OH Leuven, waar Marc Brys zijn vaste succesploeg van de voorbije weken op twee plaatsen aanpaste. Dom en Kiyine kwamen voor Patris en Tamari. Genk startte met dezelfde elf als vorige week. Na vijf minuten trapte Gonzalez tegen de arm van Cuesta. De bal ging terecht op de stip. Kiyine claimde de strafschop, maar zette die dramatisch slecht: veel te slap en ook nog eens dwars door het centrum. Doelman Vandevoordt kon zonder problemen oprapen.

De thuisploeg bleef ook na de gemiste strafschop dreigen, terwijl Genk een afwachtende houding aannam. Dat bleek een goeie zet van de Limburgers, want op het kwartier kwamen ze op voorsprong. Onuachu zette een één-tweetje op met Tresor en werd daarbij nauwelijks iets in de weg gelegd. Vanop de rand van de zestien mikte de Nigeriaan in de verste hoek, met de hulp van een ongelukkig grabbelende doelman Cojocaru. Voor Onuachu was het al een vierde doelpunt in drie wedstrijden. De Leuvenaars hadden de pech dat Pletinckx net aan de kant stond voor verzorging aan een hoofdwonde. (Lees verder onder de foto)

OHL gaf zich niet gewonnen. Hij bleef jagen op de gelijkmaker en straalde altijd wel dreiging uit. Iets voor het halfuur ging De Norre op wandel, maar hij besloot op Vandevoordt. Aan de overkant legde Preciado aan van ver, maar hij mikte ruim naast. Daarna bloedde de eerste helft wat dood en vielen er een hele tijd weinig uitgespeelde kansen te noteren. Genk was, in tegenstelling tot in het begin van de wedstrijd, wel de betere en dominante ploeg.

Dom rood

Vlak voor rust viel er dan toch nog iets te beleven. Preciado duwde bij een opstootje Thorsteinsson domweg tegen de grond en kreeg rood. Genk moest het nog een hele helft met een man minder redden. Nog voor de pauze kopte Dom een vrije trap van Kiyine net over. Bij de start van de tweede helft was er meteen een stevige kans voor De Norre, die vanop een meter of tien over trapte. Op een nieuwe vrije trap van Kiyine stond de pas ingevallen Tamari helemaal alleen, maar hij mikte op Vandevoordt. (Lees verder onder de foto)

De druk van OHL op de Genkse defensie werd steeds groter. Iets voor het uur kwam Maertens helemaal alleen voor doel, maar hij trapte te slap en bracht Vandevoordt niet in moeilijkheden. Even later kwam Tamari nog eens aan zet, maar hij besloot over. Middenin de tweede helft begonnen de bezoekers weer mee te doen. De ingevallen Paintsil zette uitstekend voor, maar Cojocaru kon wegboksen. Leuven reageerde meteen met schoten van Dom en Tamari, maar telkens stond Vandevoordt in de weg.

Op een schot van De Norre na, dat in de handen van Vandevoordt belandde, wist OHL geen slotoffensief meer te verzorgen. Het deed uiteindelijk te weinig met de langdurige man-meer-situatie. Genk hield stand en is voorlopig leider, Leuven blijft vijfde.