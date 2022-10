Aangespoelde orka overleden: ‘Na een korte doodstrijd is ze ingeslapen op het strand’

De levende orka die zaterdag is aangespoeld op het strand bij de Zeeuwse badplaats Cadzand is overleden, meldt SOS Dolfijn even voor middernacht. ‘Na een korte doodstrijd is ze ingeslapen op het strand. SOS Dolfijn is alle hulpverleners ontzettend dankbaar’, meldt de Nederlandse dierenorganisatie.

Zaterdagavond werd het dier door de brandweer natgespoten op het strand in de hoop het dier toch nog te kunnen redden. Maar de kans was klein dat de orka de ochtend zou halen, zo werd toen al gezegd. Kort voor middernacht werden dan schermen rond het zeezoogdier geplaatst en kwam een dierenarts ter plaatse. Korte tijd later is de orka dan gestorven.

Het gaat volgens SOS Dolfijn om een dier van zo’n 5,5 meter groot. Orka’s zijn de grootste dolfijnachtigen en kunnen ‘tot een ruime 9 meter groot worden’, aldus SOS Dolfijn.

Eerder maakte de KNRM melding van twee aangespoelde orka’s, waarvan er eentje op eigen kracht naar open zee zou zijn gegaan, maar het is onduidelijk of dit dier alleen is waargenomen voor de kust of dat deze tweede orka ook daadwerkelijk op het strand terecht is gekomen.

De kolos lag ter hoogte van Hotel de Blanke Top aan de boulevard, centraal voor het dorpje Cadzand, onderdeel van Sluis. Zaterdagavond stonden er nog altijd tientallen kijklustigen. Behalve reddingsorganisaties was ook burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, waar Cadzand onder valt, aanwezig op het strand.

Foto: Simon Mouton

Reddingsdiensten hebben nochtans al het mogelijke gedaan om de orka proberen te redden. ‘Met vier man hebben we de orka met de handen teruggeduwd in het water’, vertelt Jacco Nortier, schipper van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Helaas spoelde het dier weer aan.

De kans dat een orka opduikt aan de Nederlandse of Belgische kust, is bijzonder klein. Het is dus zeer uitzonderlijk dat ze levend aanspoelen, zei hij.

Orka’s zijn kolossale zeezoogdieren die gekenmerkt worden door een uitgesproken rugvin. De dieren zijn grotendeels zwart, met een bleke buik en een witte vlek op de kop. Volwassen mannetjes zijn gemiddeld tot 8 meter lang, vrouwtjesorka’s worden dan weer gemiddeld tot 6,5 meter groot. Orka’s leven nagenoeg in alle grote wereldzeeën, zowel in tropische als in koudere wateren. Aan de Noordzeekust komen de beesten eigenlijk nooit voor, ze daar spotten is dan ook hoogst uitzonderlijk.

Walvisprotocol

Bij strandingen van grote walvisachtigen treedt de leidraad strandingen grote walvisachtigen in werking. In de volksmond ook wel bekend als het ‘Walvisprotocol’. Experts komen dan samen om te zien hoe ze het dier kunnen redden. In dit geval was dat dus niet meer mogelijk.

De orka zal nu worden weggebracht voor wetenschappelijk onderzoek.