Lotte Kopecky en Shari Bossuyt pakken goud op WK in ploegkoers: ‘We zijn het beste duo ter wereld!’

Een derde Belgische medaille op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines en wat voor een. In de ploegkoers pakte het duo Lotte Kopecky-Shari Bossuyt goud na een doldwaze slotfase. ‘Dit is ongelooflijk: wat een zege!’

Het was voor Lotte Kopecky (26) en Shari Bossuyt (22) een eerste test als nieuw pisteduo op de ploegkoers in functie van de Olympische Spelen in Parijs. Daar willen ze binnen twee jaar gaan voor een medaille. De jonge Bossuyt is de vervangster van de gestopte Jolien D’hoore. Bossuyt kende geen perfecte voorbereiding door een hersenschudding, opgelopen in de Simac Tour, dus het was afwachten hoe fit ze zou zijn. Ze werd vrijdag in het omnium al vervangen door Kopecky omdat het bondscoachduo Carswell-De Ketele vreesde dat ze geen twee wedstrijden op twee dagen zou aankunnen.

De ploegkoers kende ook een hele sterke bezetting. Italië (Barbieri-Consonni), Australië (Manly-Baker), Frankrijk (Copponi-Fortin), Groot-Brittannië (Kenny-Evans) en Denemarken (Dideriksen-Leth) traden aan met een topteam. Een medaille pakken werd vooraf als heel moeilijk bestempeld.

De wedstrijd begon hectisch met drie valpartijen tot gevolg, de wedstrijd werd dan ook even stilgelegd. De Belgen startten voorzichtig en konden zich niet mengen in de sprints. In de vijfde en zesde sprint probeerden ze wel maar het lukte telkens net niet. Ze probeerden dan maar een bonusronde te pakken. In hun eentje, zonder hulp. Na een lange inspanning van vijftien ronden, lukte dat ook. Door onderweg twee spurten mee te pikken hadden ze plots dertig punten en kwamen ze aan de leiding. Ze gingen de slotsprint (voor dubbele punten) in met vijf punten voorsprong op Frankrijk en elf op Australië. Ze werden daar vierde en dat volstond voor goud. Al dachten de Fransen even dat ze wereldkampioen waren omdat dit zo werd omgeroepen. Maar dat werd snel gecorrigeerd, tot vreugde bij Kopecky en Bossuyt.

‘Mooiste moment’

‘We waren al aan het vieren voor die zilveren medaille, maar er was toch die ontgoocheling dat we met een puntje verschil het goud misten’, zei Shari Bossuyt. ‘Tot Kenny De Ketele riep dat we gewonnen hadden!’

De tactiek die ze vooraf bespraken bleek de goede. ‘We wilden rusten beginnen en dan toeslaan’, zei Kopecky. ‘Ja, het duurde lang voor we die ronde pakten, maar we hadden geen keuze: we moesten doorgaan. Alles of niks. Ik heb zelfs een beetje ingehouden om nog extra punten te kunnen pakken.’ Tot wanhoop van Bossuyt: ‘Ik dacht: wat doet ze nu? Ik ga dat gat nooit meer dichtkrijgen! Maar het lukte.’

Met nog een slotsprint te gaan kon alleen Frankrijk hen van het goud houden. ‘Ik dacht wel dat de Denen voorop reden, maar wist het niet zeker’, zei Kopecky. ‘Ik dacht dat ze waren ingelopen, de speaker dacht dat blijkbaar ook. Gelukkig is het rechtgezet.

Weg twijfels

Dit goud is onverwacht, het was de eerste keer dat het duo op een groot evenement samenreden. ‘Dit had is zelfs nooit durven dromen’, zei Bossuyt. 'We zijn nu wel het beste duo ter wereld hé! We mogen die trui een heel jaar dragen in de ploegkoersen. Dit is het mooiste moment uit mijn carrière. Mijn echte doorbraak. Ik heb een grote stap voorwaarts gezet, maar er waren twijfels door die hersenschudding. Goed dat ik het omnium niet heb gereden.'

De ploegkoers is een olympisch nummer. Nu al de beste van de wereld zijn is hoopgevend voor de Spelen van Parijs binnen twee jaar. 'Dit wil nog niks zeggen, rustig blijven', zegt Kopecky. 'Maar dit was wel een sterk deelnemersveld. En we moeten binnen twee jaar in principe nog sterker zijn. De kwalificaties starten in 2023. Dit zorgt voor een extra boost om er vol voor te gaan.'

Kopecky pakte donderdag al goud in de afvalling, zondag kan ze in de puntenkoers als titelverdedigster gaan voor een derde regenboogtrui. 'Ik zal zien wat er nog in mijn lijf zit. Maar dit kan al niet meer stuk.'

Bossuyt lacht: 'Ik zal supporteren, ik moet niet meer rijden. Ik kan mij eens goed laten gaan vanavond!'