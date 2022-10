Opnieuw demonstraties tegen Iraans regime

In Iran zijn vandaag opnieuw mensen de straat op getrokken om te protesteren tegen de gezaghebbers van de Islamitische Republiek. Dat melden lokale media en ngo's.

Het protest vond onder meer plaats in Ardabil, in het noordwesten van Iran. Hoeveel manifestanten op straat zijn gekomen, is niet bekend. In Saghez, de geboorteplaats van Masha Amini, hield de winkeliers de deuren dicht uit protest. En in Marivan, in het westen van het land, stichtten meisjes volgens een ngo brand op straat.

Amnesty International berekende dat tijdens confrontaties met de Iraanse veiligheidsdiensten tussen 19 september en 3 oktober al minstens 144 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens de ngo ligt het werkelijk dodental hoger. Onder de slachtoffers bevinden zich volgens Amnesty zeker 23 minderjarigen.

De protestbeweging in Iran begon een maand geleden, op 16 september, nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis was overleden. Ze werd drie dagen eerder gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze de strenge kledingvoorschriften van de Islamitische Republiek niet had nageleefd.