Vlaamse maakt documentaire over Braziliaanse straatjongens. ‘Ze worden geboren met een schietschijf op hun borst’

In Vila Cruzeiro, een van de meest beruchte sloppenwijken van Rio de Janeiro, is jongens geen lang leven gegund. Fabienne Haerinck, een Vlaamse die er woonde en werkte, heeft er een aangrijpende documentaire over gemaakt. ‘Jonge Brazilianen in de drugstrafiek? Het zijn ook maar mensen die iets van hun leven proberen te maken.’