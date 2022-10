Emma Plasschaert pakt de leiding op WK zeilen

De 28-jarige titelverdedigster eindigde in de eerste drie finaleraces op het WK zeilen in de ILCA 6-categorie (ex-Laser Radial) in het Amerikaanse Kemah twee keer op de zesde en één keer op de 22e plaats.

Dat laatste resultaat is haar slechtste tot nu toe en valt dus weg. Na zeven races levert het haar een nettoresultaat van 34 punten op, waarmee ze met nog twee dagen te gaan een voorsprong van drie punten heeft op de Deense Anne-Marie Rindom. De derde plaats is in handen van de Poolse Viktoria Golebiovska (38 punten), de Nederlandse Marit Bouwmeester is met veertig punten opgeklommen van de vijfde naar de vierde plaats.

Eline Verstraelen, onze tweede landgenote op het Texaanse water, werd achtereenvolgens 22e, 35e en 36e. Met 138 punten zakt de beloftenwereldkampioene van de 38e naar de 40e plaats.

Plasschaert verdedigt in Texas haar wereldtitel van vorig jaar in het Omaanse Al-Mussanah. De Oostendse werd een eerste keer wereldkampioene in 2018 in het Deense Aarhus. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Japan werd ze vierde.