Wat eten we volgende week? Kruidige bieten en baba ganoush

Sommigen willen er hun immuunsysteem mee opdrijven, anderen doen het voor de warme kriebel in de keel, maar voor mij zijn (oosterse) specerijen hét pepmiddel om lome dagen de baas te kunnen. Saffraan, kurkuma of gember: het zijn gele troeven die verrassen zoals een Indian summer in oktober of het randje zon achter een regenwolk. Met de recepten van deze week ga ik voor een gouden gloed in mijn keuken.

MAANDAG

Explosie in de keuken

Mijn persoonlijke valkuil bij de Midden-Oosterse keuken? Te overmoedig met kruiden. Ik laat wolkjes kaneel, komijn en currypoeder ongebreideld neerdwarrelen. Resultaat van te veel experiment: een ongewenste kakofonie aan bitterheid. De Indiase foodie Bushra Burney heeft gelukkig wél de knowhow om je bord in balans te brengen.

DINSDAG

Pret met paddenstoelen

Het grote verdriet van de oesterzwam? De smaak lijkt velen wel te bekoren, maar er is altijd iemand in huis die de textuur niet te vreten vindt. Oplossing? Zet de mixer erin. Baba ganoush – in oorsprong met aubergines gemaakt – is een smaakvol papje dat niet goed weet of het een tapenade of een soort hummus wil zijn. Smeer, dip of schep hem dus waar jij hem vindt passen.

WOENSDAG

Andij-wie?

Omdat niet elke dag van de herfst een pompoenfeest hoeft te zijn, richt ik me op groenten die wat in de schaduw dreigen te raken. De andijvie krijgt de spotlight in deze ‘à la flamande’-bereiding. En het gouden randje aan dit recept? Eitjes met een perfecte dooier (naar mijn ervaring 5,5 minuut, voor een middelgroot ei op kamertemperatuur) én een krakend broodkruimkorstje.

DONDERDAG

Pasta die naar paella smaakt

Saffraan. De kleur verraadt meteen zijn aanwezigheid in een gerecht, maar ook de smaak durft snel de overhand te nemen. Een van de duurste telgen uit de kruidenfamilie, en dus te kostbaar om zomaar te verkwanselen in een smakenallegaartje. Met vis combineren, durf ik nog net.

VRIJDAG

Kleine kostbare slokjes

Dit recept is een van de drankjes waarbij je beter haver- of rijstmelk gebruikt dan het dierlijke equivalent. Gouden melk heeft namelijk alle baat bij een zoete ondertoon, die bij vele melkvervangers aanwezig is. Verder verkies ik hier mijn kruiden in poedervorm, voor een homogene mix die ik kan bewaren in een potje: een schatkistje in je voorraadkast, om elke offday met een schepje goud te verzachten.

ZATERDAG

Een salade die danst op de biet

Alsof iemand de opdracht kreeg om een Indian summer, een zomerdag met uitstelgedrag, in een salade om te zetten, zo interpreteer ik de intussen klassieke combinatie van sinaasappel en rode biet: zon en aarde. De misodressing met gembertoesten en pittige sla in dit recept van Johanna Goyvaerts zorgen voor een verrassende kick en gloed binnenin.

ZONDAG

Jassen aan!

Ja, het is misschien een goedkope truc, maar met een smakelijk en vettig jasje krijg je zelfs de zieligste groenten in de koelkast aan het eind van de week nog verkocht. Dit recept voor groentepasteitjes van Dorien Knockaert herinnert mij aan het bestaan van mijn muffinvormpjes. Met plezier neem ik de tijd voor deze hartige taartjes, zeker als ik met de overschotten mijn maandag erna kan opleuken.