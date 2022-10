Deze pasteitjes van Dorien Knockaert serveer je met enkele salades en je hebt een charmant vegetarisch hoofdgerecht. Tip voor wie aan het einde nog restjes deeg over heeft: maak ook een paar pasteitjes met fruit in plaats van groenten: stoof op gelijkaardige wijze enkele peren, appels of andere steenvruchten met wat tijm of kaneel, en gebruik als vulling.

Ingrediënten (12 pasteitjes):

Voor het deeg (je kunt ook drie rollen kant-en-klaardeeg kopen)

600 g bloem

1 tl fijn zout

1 tl grover zout

8 el melk

8 el water

230 g boter

230 g margarine

1 ei

Voor de vulling:

1 sjalot, gesnipperd

Olijfolie

¼ rode paprika, in stukjes

Blaadjes van 1 takje tijm

1 laurierblad

1 teentje knoflook, geperst

1 peterseliewortel, in kleine stukjes (of pastinaak of knolselder)

1 wortel, in stukjes

1 selderijstengel, in stukjes

½ bakje champignons, in stukjes

1 tl tomatenpuree

3 el bloem

2 pollepels bouillon

40 g geraspte emmental

3 el fijngesneden peterselie- en/of selderijblad

Peper, zout

Muffinbakblik

2 ronde steekvormen (10 cm en 8 cm)

Bereiding:

1. Stoof de ui met de paprika, selderij, knoflook, tijm, laurier en zout glazig in een grote pan met olijfolie. Voeg dan de wortel en peterseliewortel toe en stoof ze beetgaar.

2. Druk de groenten wat opzij, draai het vuur open en voeg de champignons toe. Laat ze even bruinen, temper daarna weer het vuur.

3. Maak weer wat plaats in het midden van de pan en smeer daar de tomatenpuree uit. Laat ze even drogen en roer ze daarna onder de rest.

4. Voeg de bloem toe en roerbak alles samen nog enkele minuten.

5. Voeg de bouillon toe en laat indikken tot je een dikke groenteragout hebt.

6. Roer er de kaas en de peterselie onder. Breng op smaak met peper en zout.

Het korstdeeg:

1. Meng de bloem met het zout in een kom.

2. Warm de melk en het water op in een steelpan. Roer er de boter en de margarine onder. Breng aan de kook en roer het mengsel onder de bloem. Roer alles met een houten lepel en laat enkele minuten afkoelen. Het deeg moet stevig genoeg zijn om uit te rollen. Is het te zacht, roer er dan in beetjes nog wat bloem onder.

De pasteitjes:

1. Verwarm de oven voor tot 180°C. Vet het muffinbakblik in.

2. Rol het deeg uit tot enkele millimeters dikte. Steek afwisselend een grote en een kleine ronde uit het deeg (kan ook met een glas of kopje). Bekleed elk muffinvormpje met een grote ronde. Schep er enkele lepels vulling in en dek af met een kleine ronde. Druk de randen aan met een vork.

3. Strijk met een borsteltje of met je vingers wat ei op de bovenkant. Snijd met een scherp mes een kruisje in het midden, waardoor damp kan ontsnappen. (Als je met kant-en-klaardeeg werkt, plak dan de deegresten aan elkaar en rol ze weer uit).

4. Bak de pasteitjes in ongeveer een halfuur goudbruin.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Ivan Put