Het zoetzure van sinaasappel doet het goed bij aardse rode biet. Ook gember past goed bij sinaasappel. Maar het geheime ingrediënt dat deze dressing tot een knaller van een smaakbom maakt, is witte miso of shiro miso: een jonge, milde miso op basis van rijst en sojabonen met een bijna zoete smaak.

Ingrediënten

(voor 2 personen)

6 rode bieten

3 sinaasappels

2 flinke handen pittige sla, zoals rucola of waterkers

1 el geroosterde sesamzaadjes

voor de dressing:

4 el olijfolie

1 el witte shiro miso

1 el rijstazijn

2 tl vers gembersap

1 scheut vers appelsiensap

1 tl honing

Zeezout

Zwarte peper

Potje met deksel

Bereiding

1. Doe de grondig gewassen bieten in een kookpot met veel water. Kook gaar in ongeveer 30 minuten. Giet af en laat afkoelen. Verwijder de schil van de bieten en snijd ze in plakjes.

2. Wanneer de bieten koken kun je de rest van de salade al voorbereiden. Snijd ¼ van een sinaasappel voor in de dressing. Schil de rest van de sinaasappels en snijd ze in plakjes. Doe alle ingrediënten voor de dressing in een potje, zet het deksel erop en schud krachtig. Proef of de dressing nog extra zout, peper of azijn nodig heeft.

3. Verdeel de salade samen met de partjes rode biet en sinaasappel over de borden. Overgiet met de dressing en werk af met geroosterd sesamzaad.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Karmen Ayvazyan