Kurkuma latte is een traditioneel Indiaas drankje met wortels in de ayurveda. Het is romig warm en zoet, en ondertussen zo trendy dat er kant-en-klare kruidenmixen voor bestaan. Maar waarom zou je die kopen als je het even snel zelf maakt?

Ingrediënten

(voor 2 glazen)

500 ml amandelmelk (of andere noten- of havermelk)

1 tl kurkumapoeder

1 kl versgeraspte gember (of 1/4 tl gemberpoeder)

Andere winterse kruiden die je in huis hebt, zoals: 1 kruidnagel, 1/4 tl kardemompoeder en/of 1 kaneelstokje

1 snuf zout

Voor wie het graag zoet heeft: honing of ahornsiroop

Optioneel: een warm dekentje om onder te kruipen

Bereiding

Meng de melk, kruiden en het zout in een kookpot. Breng aan de kook en laat 5 minuten zachtjes pruttelen. Zeef, giet in glazen en roer er eventueel nog een klein lepeltje honing of ahornsiroop door.

Doe voor extra pit een mespunt fijngestampte zwarte peperkorrels bij de kruiden.