Tagliolini zijn in wezen heel dunne tagliatelle, ongeveer zo dik als een stopnaald. Het is een verfijnde pasta die goed bij de simpele, frisse smaken van deze saus past. Wie saffraan wat te prijzig vindt, komt ook met kurkuma of een beetje currypoeder al een eind, al kun je een liefhebber er niet mee om de tuin leiden.

Ingrediënten

- ½ tl saffraandraadjes

- 2 el olijfolie

- 1 kleine ui, fijngehakt

- 2 courgettes, grof gehakt

- 300 g gepelde rauwe gamba’s, ontdaan van darmkanaal

- 50 ml witte wijn

- 1 dl slagroom

- 400 g tagliolini

- zeezout

Bereiding

1. Maal de saffraandraadjes met een klein snufje zout tot een fijn poeder in een vijzel. Zet ze apart.

2. Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui en een flinke snuf zout toe. Bak de ui al roerend 3-5 min. op laag tot middelhoog vuur, tot hij glazig begint te worden. Voeg de courgettes toe en bak ze al roerend 3-5 min., tot ze beginnen te verkleuren. Voeg de gamba’s en witte wijn toe en roer 2-3 min., tot de wijn verdampt is en de gamba’s roze beginnen te worden. Roer eerst de saffraan en daarna de slagroom erdoor. Haal de saus van het vuur en voeg een beetje zout toe.

3. Kook ondertussen de tagliolini beetgaar in een grote pan kokend water met flink wat zout. Schep aan het eind van de kooktijd een half kopje kookwater uit de pan en zet het apart. Giet de pasta af in een vergiet, doe hem weer in de pan en voeg de saus en het bewaarde kookwater toe. Meng goed en serveer meteen. Strooi er indien gewenst een paar blaadjes peterselie over.

Recept: Skye McAlpine

Foto: rr