Geen vijfde opeenvolgende zege voor Westerlo, Seraing pakt een punt in het Kuipje

Westerlo heeft geen vijfde overwinning op rij gepakt. Thuis tegen Seraing bleef het steken op 2-2. Marius maakte de gelijkmaker snel in de tweede helft, Westerlo trok nog wel naar voren maar vond geen gaatje meer in de Luikse afweer.

Westerlo is er niet in geslaagd om een vijfde opeenvolgende zege te boeken. Tegen Seraing boog het een vroege 0-1 achterstand na 33 minuten om in een 2-1-voorsprong, maar Mouandilmadji scoorde kort na rust de 2-2. Daar bleef het bij. Westerlo is voorlopig zesde in de stand, Seraing veertiende.

(Dadelijk meer)