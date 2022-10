‘Het recept zegt andijvie, maar daar hoeft u natuurlijk niet naar te luisteren. Het kan ook prima snijbiet, spinazie, boerenkool of een ander groen blaadje zijn’, zegt Mari Maris over dit gerecht in haar kookboek À la minute.

Ingrediënten

- 4 eieren

- 2 dikke tenen knoflook, fijngehakt

- 1 kg andijvie, fijngesneden

- 4 el broodkruim (van oud brood, geen paneermeel, panko kan wel)

- 40 g koude boter

- olijfolie

Bereiding

1. Stukjes hardgekookt ei zijn een klassieke toevoeging voor dit soort eenvoudige oven-groenten. Een los ei erbij is ook niet gek. Dus, kook de eieren in 5 à 6 minuten nét gaar en bedenk of u ze liever door, of naast de andijvie wil.

2. Verwarm ondertussen een ruime koekenpan (of twee) met een beetje olie en fruit de knoflook erin. Voeg als hij glazig is de andijvie toe, als het niet past in gedeeltes, zodat hij snel door kan warmen.

3. Maak de andijvie zodra hij soepel is aan met peper & zout (en stukjes ei als u het niet apart wil) en vul er een ovenschaal mee.

4. Druk iets aan en bestrooi met een laagje broodkruim, waar het groen nog wel doorheen te zien is.

5. Beleg met vlokjes koude boter. Met een dunschiller trekt u van goed koude boter gemakkelijk krullen, die bakken het kruim krokant, zonder dat het al te vet wordt.

6. Zet een paar minuten onder de grill tot de korst goudbruin is. Druk halverwege – als de andijvie slinkende is – nog een keer aan zodat het broodkruim het vocht kan opnemen.

- Voor een extra smaak kunnen er ook stukjes halfgedroogde tomaten door gemengd worden.

- Klop er voor een stevigere structuur per persoon een ei door.

- En kaas. Kaas kan altijd, een beetje, van blauw tot geit. Daarmee gratineren kan zeker geen kwaad.

- Meng er gare boontjes, stukjes aardappel, korte pasta, parelgort, rijst of een ander graan door. Misschien ook nog een schepje crème fraîche.

Recept: Mari Maris

Foto: rr