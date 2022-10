Baba ganoush is een romige Midden-Oosterse salade die je normaal gezien maakt van geroosterde aubergines. Wij ontdekten dat het ook prima kan met oesterzwammen uit de oven. Gebruik lekker lopende tahin, niet de stroeve pasta die je soms in een glazen pot vindt. In de meeste grote supermarkten kun je intussen tahin vinden van het merk Al Arz, ook Ottolenghi’s favoriet.

Ingrediënten

(voor 1 kom om

boterhammen mee te smeren

of als bijgerecht)

400 g oesterzwammen

½ teen knoflook

1 el tahin (sesampasta)

1 el citroensap

¼ tl komijnpoeder

Olijfolie

Zwarte peper en zout

Voor de afwerking:

½ onbespoten citroen, de schil

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 190 °C. Hussel de oesterzwammen met een scheut olijfolie en een snuf zout, en spreid ze uit op een bakblik. Rooster ze ongeveer 20 minuten of tot ze zacht zijn en bruine randjes krijgen. Laat ze even afkoelen en hak vervolgens in grove stukken.

2. Rasp of knijp de knoflook fijn. Doe die samen met de tahin, het citroensap, peper, zout en komijn bij de oesterzwammen en roer eens goed door tot een smeuïg geheel. Zet een paar keer de staafmixer in het mengsel zodat je een halfgladde massa krijgt.

3. Werk af met de fijngeraspte schil van een halve citroen.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven