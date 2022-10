Aandacht claimen voor het klimaat door beroemde kunst te kapen: het is een beproefde methode. Van Goghs Zonnebloemen waren het jongste doelwit. Intussen lijden de musea reputatieschade.

Twee leden van de Britse actiegroep Just stop oil gingen gisteren behoorlijk driest te werk in The National Gallery in Londen. Hun ochtendlijke actie duurde amper een paar seconden. Het duo stapte recht ...