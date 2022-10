Tweede medaille voor België op WK baanwielrennen: Fabio Van den Bossche pakt brons in puntenkoers

Fabio Van den Bossche (22) pakte op het WK baanwielrennen in de puntenkoers brons. Meteen een tweede medaille voor België. De prof van Alpecin-Deceuninck krijgt zondag nog een kans op een medaille in de ploegkoers, aan de zijde van Lindsay De Vylder.

Fabio Van Den Bossche pakte in de derde spurt zijn eerste puntje en ging een paar ronden later met een paar anderen op zoek naar een bonusronde. Dat lukte: goed voor twintig bonuspunten en het leverde hem onderweg nog eens drie en vier punten op in de sprint. Hij rukte zo op naar de tweede plaats, achter de Nederlander Yoeri Havik. Toen ook de Nieuw-Zeelander Corbin Strong rondreed, pakte die de leiding en zakte Van den Bossche naar drie en hij moest daarna ook de Brit William Perret voorlaten.

Hij bleef echter puntjes sprokkelen en pakte zelfs de leiding na sprintwinst, op 60 ronden van het einde. Dan deed de Duitser Roger Kluge de boel ontploffen, maar Van den Bossche kraakte niet. Integendeel: hij ging mee en nam opnieuw een bonusronde. Net als Havik, Strong en Perrett. Een medaille kwam heel dichtbij, zelfs goud was mogelijk. Tot Kluge en Havik weer doortrokken en een ronde pakten. Goud was weg, maar zilver en brons konden nog. Hij ging als derde de laatste tien ronden in: de slotsprint (voor dubbele punten) zou voor de beslissing zorgen. Hij werd daar tweede, achter Kluge. Goed voor brons.

Recent reed de pion van Alpecin-Deceuninck in het Australische Wollongong nog het WK voor beloften.