Trump hard voor Capitoolcommissie in brief: ‘Showproces’

Naar aanleiding van zijn dagvaarding omtrent de aanval op het Amerikaanse Capitool publiceerde oud-president Donald Trump een brief van veertien pagina’s vol kritiek aan de onderzoekscommissie op Truth Social, het sociale netwerk dat hij mee oprichtte.

In de brief omschreef Trump het werk als partijdig, leugenachtig en sprak hij van een ‘showproces’. Hij had het niet over hoe hij met de dagvaarding wil omgaan.

De oud-president zei dat de brief diende om ‘onze woede, teleurstelling en klachten te uiten omdat honderden miljoenen dollars waren besteed aan een schertsvertoning en heksenjacht, maar dat massale kiezersfraude bij de verkiezingen van 2020 niet was onderzocht’.

Hij beweert te schrijven namens miljoenen Amerikanen, een ‘meerderheid van de bevolking’ die het met hem eens is. Op verschillende pagina’s herhaalt hij zijn volledig ongefundeerde beweringen dat hij door fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020 een overwinning op de Democratische uitdager Joe Biden is misgelopen.

Aanhangers van Trump hadden op 6 januari 2021 de parlementszetel in Washington met geweld bestormd. Het Congres was daar toen bijeengekomen om de verkiezingsoverwinning van Biden formeel te bevestigen. Trump had aanhangers opgehitst met beschuldigingen van verkiezingsfraude om actie te ondernemen. Als gevolg van de rellen kwamen vijf mensen om het leven. De commissie besloot donderdag Trump zelf te dagvaarden.